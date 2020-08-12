İran, Rusya'nın korona virüs aşısını şartlı kabul edecek
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İran, Rusya'nın korona virüs aşısını şartlı kabul edecek

Tahran Sağlık Ekonomisi Ticaret Odası Başkanı Mahmut Necefi Arap, Rusya'nın geliştirdiği korona virüs aşısını 2 şartla kabul edeceklerini söyledi.

İran, Rusya'nın korona virüs aşısını şartlı kabul edecek
12.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:39

Tahran Sağlık Ekonomisi Ticaret Odası Başkanı Mahmut Necefi Arap, Rusya'nın geliştirdiği korona virüs aşısını 2 şartla kabul edeceklerini söyledi.

Rusya'nın geliştirdiği korona virüs aşısına ilişkin açıklama yapan Mahmut Necefi Arap, "Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın korona virüs aşısını onaylayan ilk ülke olduğunu Rusya Devlet Başkanı Putin resmen açıkladı. Bunun üzerine birçok ülke Rusya'dan bu aşıyı satın almak için başvuruda bulunmaya başladı" dedi.

Dünyanın Rusya'nın geliştirdiğini belirttiği korona virüs aşısına karşı ihtiyatlı olacağını söyleyen Necefi Arap, Rusya'nın aşıya ilişkin hiçbir bilimsel veri paylaşmadığını vurgulayarak, "Biz Rusya'nın İran'da bulunan resmi temsilciliğinden konuya dair bilgi istedik. Ancak henüz geri dönüş olmadı. Bu konuda Rusya içerisinde de çok fazla bilgi yok" dedi.

İran'ın Rusya'nın geliştirdiği iddia edilen korona virüs aşısını ancak iki şartla kabul edeceğini belirten Necefi, "Bizim yurtdışından alınan tüm ilaç ve aşılar için getirdiğimiz ilk şart, söz konusu ilaç ve aşının o ülkede de kullanıyor olması. Putin kendi kızının aşıyı kullandığını söyledi. Ancak Rusya şu an için geliştirdiği aşıyı satmak istemediğini ve kendi halkı için kullanmak istediğini belirtmekte" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan korona virüs aşısının satın alınmasına ilişkin ikinci şartın ise geliştirilen aşıya ait bilimsel verilerin paylaşılması olduğunu belirten Arap, İran Sağlık Bakanlığının söz konusu verileri inceleyerek onay vermesi gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Covid-19 aşısını onaylayan ilk ülke olduğunu duyurmuştu. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev ise, dünyada 20'den fazla ülkeden, 1 milyar dozdan fazla aşı siparişi alındığını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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