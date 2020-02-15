İran, Ortadoğu'da gerginliği düşürmek istedi ancak Suudi Arabistan onlara kapıları kapattı

15.02.2020 22:13 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:13

56. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Zarif, BBC televizyonuna verdiği röportajda bölgedeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zarif, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'dan İran ile müzakereden yana olduklarına dair mesaj aldıklarını dile getirdi.Bu mesaja olumlu cevap verdiklerini belirten Zarif, daha sonra Riyad yönetiminden açıklama gelmediğini ifade etti.

"ARABİSTAN GERGİNLİK İSTİYOR"

Dışişleri Bakanı Zarif, "Suudi Arabistan ve BAE bölgede gerginlik istiyor. Tahran, Suudi Arabistan ve diğer komşularıyla müzakereye hazır. İran, komşularının güvenliğini kendi güvenliği olarak görüyor. Komşularımız gerginliği düşürmek isterse bunun birçok yolu var. Önemli olan onların istemesi ve yeterli iradeye sahip olmalarıdır." diye konuştu.

"İRAN'A MESAJ GÖNDERMEDİK"

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun haberine göre, 56. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in "Suudi Arabistan'dan İran ile müzakereden yana olduklarına dair mesaj aldıkları" yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Bakan Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın her zaman bölgedeki gerginliğin azaltılmasından yana olduğunu ancak henüz bu konuda İran'la doğrudan temasa geçmediklerini belirterek, "İran'a diyalog için herhangi bir mesaj göndermedik. İran'a mesajımız, her şeyden önce davranışını değiştirmesi gerektiği yönündedir." ifadelerini kullandı.

Bugün, İran Dışişleri Bakanı Zarif, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'dan İran ile müzakereden yana olduklarına dair mesaj aldıklarını açıklamıştı.