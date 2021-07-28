İran lideri Hamaney: "Ruhani hükümeti döneminde, Batı'ya güvenin sonuç vermediği ortaya çıktı"

İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti döneminde Batı'ya güvenin sonuç vermediğinin ortaya çıktığını ve yeni hükümetin bu tecrübeden yararlanması gerektiğini söyledi.

İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti döneminde Batı'ya güvenin sonuç vermediğinin ortaya çıktığını ve yeni hükümetin bu tecrübeden yararlanması gerektiğini söyledi.

Görevi süresi bir hafta sonra sona erecek olan Cumhurbaşkanı Ruhani ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Hamaney, Batı'yla ilişkiler ve nükleer anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

Ruhani hükümetinin icraatlarının bazı alanlarda beklentileri karşıladığını ancak bazı alanlarda ise beklentilere göre olmadığını belirten Hamaney, "Bu hükümet (Ruhani) döneminde Batı'ya güvenin sonuç vermediği ortaya çıktı. Bu tecrübe, çok önemlidir ve yeni hükümet bundan istifade etmelidir. Onlar (Batı) yardım etmezler ve ellerine fırsat geçtiği anda darbeyi indirirler. Eğer darbe indiremiyorlarsa bu güçleri yetmediği içindir." ifadelerini kullandı.

Hamaney, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakerelere ilişkin ise şunları kaydetti:

"ABD'liler bu müzakerelerde inatçı tavırlarını güçlü bir şekilde sürdürdüler ve bir adım dahi öne gelmediler. Amerikalılar yaptırımları kaldıracaklarına söz veriyorlar ancak kaldırmıyorlar. Bununla da yetinmiyorlar ve anlaşmaya daha sonra yeni mevzuların konuşulması ile ilgili bir cümlenin eklenmesini şart koşuyorlar."

ABD'nin nükleer anlaşmaya, füze programı ve İran'ın bölgesel faaliyetleriyle ilgili bir cümle eklemek istediğini ve İran'ın kabul etmemesi halinde anlaşmanın ihlal edildiği yönünde açıklamalarda bulunacağını savunan Hamaney, "ABD nükleer anlaşmayı ihlal etti ve herhangi bir bedel ödemedi. Şimdi de ABD'ye anlaşmayı bir daha ihlal etmeyeceğinize dair güvence verin deniliyor, ABD bunu kabul etmiyor ve güvence vermiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun