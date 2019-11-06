İran'la 'Nano Teknoloji' konusunda işbirliği protokolü imzalandı

06.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:56

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında, İran Nano Teknoloji Yenilik Konseyi (INIC) Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Dr. Saeed Sarkar ve beraberindeki heyetle toplantı gerçekleştirildi.



Valilikte gerçekleşen toplantı, heyetlerin tanışmasıyla başladı. Ardından İran Nano Teknoloji Yenilik Konseyi (INIC) Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Dr. Saeed Sarkar, nano teknoloji alanındaki çalışmaları, ürettikleri ürünleri ve ürünlerin dünyadaki pazarını sunum eşliğinde anlattı.



Türkiye ile işbirliği yaparak daha geniş pazarlara ulaşmayı amaçladıklarını belirten INIC Genel Sekreteri Sarkar, komşu il olan Van'daki iş adamlarıyla bağlantı kuracaklarını ifade etti.



Vali Mehmet Emin Bilmez ise, ziyaretin önemli olduğunu belirterek, İran'dan Van'a ve Türkiye'ye yatırım yapacak şirketlere her zaman tam destek vereceklerini söyledi. INIC'in İstanbul'daki irtibat ofisinin aynısını Van'da kurulmasının ve aktif olarak çalışmasının bu anlamda büyük önem taşıdığına dikkat çeken Vali Bilmez, "Biz burada yatırım yapacak ve ortaklık kuracak İranlı yatırımcılara bütün birimlerimizle destek olacağız. Umarım bu çalışmamızın ve buluşmamızın meyvelerini en kısa sürede alacağız. Şirketlerin burada üretimlerini göreceğiz. İranlı şirketlere gerek Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı gerekse teknokentimiz pozitif ayrımcılık yapıyor. Artık dünyada sınırlar kalktı. Kim en iyi ürünü piyasaya sürüyorsa o çok iyi tutuluyor" dedi.



Konuşmaların ardından, heyetler karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Görüşmeler, iki ülke heyetleri arasında imzalanan işbirliği protokolü ve karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.



Toplantıya Vali Bilmez'in yanı sıra AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şefik Eren, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, TÜMSİAD Van Şube Başkanı Süleyman Güler, İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik de katıldı. - VAN

Kaynak: İHA