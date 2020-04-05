İran koronavirüs konusunda Çin'i 'dünyayı yanıltmakla' suçladı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, Dünya

İran koronavirüs konusunda Çin'i 'dünyayı yanıltmakla' suçladı

İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs (Covid-19) vakaları konusunda Çin'in verdiği sayıları 'acı bir şaka' olarak nitelendirerek, Pekin yönetimini üstü kapalı olarak yanlış bilanço vererek dünyayı yanıltmakla suçladı.

05.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:22
İran koronavirüs konusunda Çin'i 'dünyayı yanıltmakla' suçladı

İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs (Covid-19) vakaları konusunda Çin'in verdiği sayıları 'acı bir şaka' olarak nitelendirerek, Pekin yönetimini üstü kapalı olarak yanlış bilanço vererek dünyayı yanıltmakla suçladı.

Video konferans şeklinde düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs vakaları konusunda Çin'in verdiği sayıları değerlendirdi.

ÇİN'İN VERDİĞİ SAYILAR 'ACI BİR ŞAKA' GİBİ

İranlı Sözcü, "Çin'in verdiği sayılar, acı bir şaka gibi. Dünyanın birçok noktasında Çin'den gelen sayılar esas alınarak hastalığın basit bir grip olduğu düşünüldü. Çin bu konuda tüm dünyayla 'acı bir şaka' yapmış gibi görünüyor. Çin'de iki ay içinde bu salgın kontrol altına alındığı söyleniyorsa bu konuda daha fazla düşünmeliyiz" dedi.


Kaynak: DHA

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