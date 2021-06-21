İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi: "Dış siyasetimiz nükleer anlaşma ile sınırlı kalmayacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi: "Dış siyasetimiz nükleer anlaşma ile sınırlı kalmayacak"

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi: 'Dış siyasetimiz nükleer anlaşma ile sınırlı kalmayacak'
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakar İbrahim Reisi, kendi hükümetinde dış siyasetin nükleer anlaşma ile sınırlı olmayacağını söyledi.

İran'da 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakar İbrahim Reisi, kendi hükümetinde dış siyasetin nükleer anlaşma ile sınırlı olmayacağını söyledi.

İran'ın 8. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Reisi, başkent Tahran'da yerli ve yabancı gazetecilerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında iç ve dış siyasetle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruya "Hayır" cevabını veren Reisi, "Biden neden önceki hükümetlerin taahhütlerine uymuyor? ABD yönetimine ciddi önerim taahhütlerine dönmesi ve yaptırımları kaldırmasıdır." diye konuştu.

Halkın geçim sıkıntısı ve iş imkanlarının artırılmasının iç siyasetteki öncelikleri olacağını dile getiren Reisi, "Dünya artık yeni koşullarla karşı karşıyadır. Son seçimle birlikte İran'da şartlar değişmiştir. Maksimum baskı politikası başarılı olamamıştır. Bu siyaseti yeniden gözden geçirmeleri ve bundan dönmeleri gerekiyor. Dış siyasetimiz nükleer anlaşma ile başlamayacak ve nükleer anlaşma ile sınırlı kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Reisi, ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini ve Avrupa Birliği ülkelerinin taahhütlerine uymadığını belirterek, çıkarlarını temin eden her müzakereye destek vereceklerini söyledi.

Viyana'daki müzakere heyetinin gelişmelerle ilgili kendisine rapor sunduğunu aktaran Reisi, dış siyaset ekibiyle bunları değerlendirdiğini belirtti.

"Komşularla ilişkiler hükümetimizin öncelikleri arasında olacaktır"

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı, "Komşularla ilişkiler hükümetimizin öncelikleri arasında olacaktır. Suudi Arabistan ile ilişkilerin kurulmasında ve büyükelçiliklerin açılmasında bizce hiçbir engel yoktur." diye konuştu.

Cuma günü yapılan seçimde sandığa gitme oranı yüzde 48,8 ile İran devriminden bu yana en düşük seviyede kalsa da "halkın seçimlere gösterdiği katılımla dünyaya mesaj verdiğini" ileri süren Reisi, "Halk tek kelime ile adalet istiyor. Yolsuzluklar ile mücadele ve ekonomideki kötü durumun değişmesini istiyor." dedi.

Dış basında kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere de cevap veren İbrahim Reisi, her zaman insan haklarını savunduğunu iddia etti.

Reisi, Çin ile imzalanan 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşmasını da hayata geçireceklerini ifade ederek dışarıdaki İranlıları ülkeye yatırım yapmaya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Son dakika haber | Ermenistan'daki erken parlamento seçimini Paşinyan'ın partisi kazandı
Son dakika haber | Ermenistan'daki erken parlamento seçimini Paşinyan'ın partisi kazandı
Fransa'da bölgesel seçimlerin ilk turunda Macron'un partisi başarı gösteremedi
Fransa'da bölgesel seçimlerin ilk turunda Macron'un partisi başarı gösteremedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Bergen Sinan Çetin Selçuk Tekay İbrahim Tatlıses
Spor Gareth Bale Mert Müldür Burak Yılmaz Sergen Yalçın Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi: "Dış siyasetimiz nükleer anlaşma ile sınırlı kalmayacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 15:19:14. #1.13#

title