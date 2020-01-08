İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırısına hangi ülke ne dedi?
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'taki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üslerine düzenlediği füze saldırısı dünyada tepkiyle karşılandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'taki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üslerine düzenlediği füze saldırısı dünyada farklı tepkilerle karşılandı.
Birçok ülke liderinden, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası bölgede tırmanan gerilime yönelik açıklama geldi. Euronews.com'da Görüntüle