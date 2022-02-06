İran Hemşireler Birliği: İran'dan bir yılda 2 bin hemşire göç etti

Kovid-19 salgını nedeniyle İran'dan bir yıl içinde 2 bin hemşirenin göç ettiği bildirildi.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, İran Hemşireler Birliği Genel Sekreteri Muhammed Şerifi Mukaddem ülkedeki Kovid-19 mücadele sürecine ilişkin bilgi verdi.

Mukaddem, "Dünyada Kovid-19 döneminde hemşire sıkıntısı yeni hemşire istihdam edilmesi çağrılarıyla çözülmeye çalışıldı. Bu dönemde İranlı hemşirelerin de göçünde artış gözlendi." dedi.

Genel Sekreter, sağlık çalışanlarına cazip gelen tekliflerin varlığından söz ederek, "Diğer ülkelerin hemşireleri cezbeden tekliflerinden dolayı son bir yıl içinde ülkemizden 2 bin hemşire göç etti." ifadelerini kullandı.

Nüfusu 83 milyonu bulan ülkede her bin kişiye 1,6 hemşirenin düştüğünü kaydeden Mukaddem, bu oranın dünya standartlarının altında olduğunu, İran'da en az 1000 hemşireye daha ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkede dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 132 bin 745'e vaka sayısı ise 6 milyon 543 bin 837'ye ulaştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Meryem Hazreti, 6 Şubat 2021'de yaptığı açıklamada, İran'da Kovid-19 nedeniyle en az 100 hemşirenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.