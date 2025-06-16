İran füze saldırısı başladı mı? İran F35 düşürdü mü?

Tahran ve Tel Aviv'de karşılıklı sirenler çalıyor. İsrail Ordusu İran savaş uçağını imha ettiklerini açıkladı. İran basını ise İsrail uçağı düşürüldüğünü açıkladı. İran füze saldırısı başladı mı?

İRAN FÜZE SALDIRISI BAŞLADI MI?

İsrail, İran'dan gelecek saldırılar nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi. İsrail Ordu Sözcülüğü, uyarı geldiğinde yakındaki sığınaklara girilmesi ve aksi söylenene kadar çıkılmaması yönünde talimat yayımladı.

İran'ın tarihin en büyük saldırısını yapacağını açıklamasının ardından İsrail'de sirenler çalmaya başladı. İsrail Ordusu yaptığı son dakika açıklamasında İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

İsrail Ordusu sosyal medya hesabından tüm İsrail'in teyakkuze geçtiğini paylaştı.

"İSRAİL'E AİT F 35 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ"

İran, Tebriz'de İsrail'e ait savaş uçağı düşürüldüğünü duyurdu. İran medyasında yer alan haberde "İran duyurdu: İran Silahlı Kuvvetleri hava savunma sistemi, Tebriz kenti üzerinde ABD yapımı bir F-35 hayalet savaş uçağını düşürdü. Bu, İran savunmasının düşürdüğü dördüncü uçak oldu" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana İsrail'de 2 bin 775 kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve 24 bina için yıkım kararı verildiğini açıkladı.