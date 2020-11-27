İran dini liderinin askeri danışmanı Dehkan: "İsrail, Trump dönemi sona ermeden İran ile savaş peşinde"
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İran dini liderinin askeri danışmanı Dehkan: "İsrail, Trump dönemi sona ermeden İran ile savaş peşinde"

27.11.2020 21:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:02
İran dini liderinin askeri danışmanı Dehkan:

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Dehkan, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastını gerçekleştirenlerin pişman olacağını belirterek, "İsrail, Trump'ın siyasi ömrünün son demlerinde İran'a karşı baskıyı artırarak büyük bir savaş çıkarmak...

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Dehkan, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastını gerçekleştirenlerin pişman olacağını belirterek, "İsrail, Trump'ın siyasi ömrünün son demlerinde İran'a karşı baskıyı artırarak büyük bir savaş çıkarmak peşinde" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı ve 2021 Cumhurbaşkanı adaylarından Hüseyin Dehkan, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin suikast sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Dehkan, İsrail'in Trump dönemi sona ermeden İran ile savaş peşinde olduğunu belirterek, "İsrail ortakları Trump'ın siyasi ömrünün son demlerinde İran'a karşı baskıyı artırarak büyük bir savaş çıkarmak peşinde" ifadelerini kullandı.

Mahabadi suikastın faillerini acı bir intikamın beklediğini belirten Dehkan, "Acele etmeyin, zamanımız çok. Yıldırım gibi bu masum şehidin katillerinin üzerine yürüyeceğiz ve onları yaptıklarına pişman edeceğiz" dedi.

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Öte yandan İranlı nükleer bilimci ve İran Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi, bugün Abserd kentinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Mahabadi'yi taşıyan aracın geçici sırasında bomba yüklü Nissan marka bir aracın infilak ettirildiği, ardından İranlı nükleer bilimcinin yaylım ateşine tutulduğu açıklandı. İran Savunma Bakanlığı, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mahabadi'nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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