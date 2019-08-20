İran dini lideri Hamaney'in askeri danışmanı Şamhani: 2015 nükleer anlaşmasını imzalamak hataydı

20.08.2019 16:29

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Ali Şamhani, İran'ın 2015 nükleer anlaşmasını imzalamasının bir hata olduğunu söyledi.

Ali Şamhani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın çekildiği 2015 nükleer anlaşmasını İran'ın en baştan hiç imzalamaması gerektiğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle