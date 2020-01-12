: İran dini lideri Hamaney: Bölgedeki çalkantılı durumun nedeni, ABD'nin yozlaşmış varlığıdır

12.01.2020 20:23 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:27

İran dini lideri Hamaney, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü eski Komutanı Kasım Süleymani'yi öldüren ABD'yi sert bir dille eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Hamaney, bölgedeki çalkantılı durumun nedeninin, ABD'nin yozlaşmış varlığı olduğunu belirterek, "Bununla yüzleşmenin tek yolu bölge içindeki işbirliğine bağlı olmaktır" dedi.

Hamaney, "Bölgedeki mevcut durum, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha fazla güçlendirilmesini ve yabancıların girişimlerinin etkisinden kaçınılmasını gerektiriyor. İran defalarca bölgedeki ülkelerle daha yakın ilişkiler kurmaya hazır olduğunu duyurdu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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