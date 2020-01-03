: İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Ya askerlerini topla ya da tabut siparişi ver

03.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:18

ABD'nin gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin hayatını kaybetmesi, dünya gündemine oturdu. Saldırı birçok ülkenin tepkisini çekerken İran'dan ardı ardına tehdit açıklamaları geldi. Konuya ilişkin bir tehdit açıklaması da İran Devrim Muhafızları'ndan geldi.

"TABUT SİPARİŞİ VERSİN"

İran Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD'yi tehdit ederek, "ABD ya askerlerini toplasın ya da tabut siparişi versin" dedi.

"SEVİNÇLERİ MATEME DÖNÜŞECEK"

Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif ise, Devrim Muhafızları ile bölgedeki müttefiklerinin bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçeceğini ve ABD ile İsrail'in sevincinin "mateme dönüşeceğini" söyledi.

İranlı generalin öldürülmesinin intikamını "kesinlikle" alacaklarını aktaran Şerif, sevincin mateme dönüşmesinin uzun sürmeyeceğini söyledi.

"SUÇLULARI ACI BİR İNTİKAM BEKLİYOR"

İran lideri Ali Hamaney, Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçluları acı bir intikam bekliyor" dedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Zarif'te, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" dedi.

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