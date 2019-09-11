İran'dan dikkat çeken "John Bolton" açıklaması: Artık daha az engel kaldı

11.09.2019 07:27

Rebii, sosyal medyadan, Bolton'ın ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

"İRAN GERÇEĞİNİ ANLAMAK İÇİN DAHA AZ ENGELLE KARŞILAŞACAKLAR"

Bolton'ın aylar önce "İran'ın 3 ay sonra olmayacağı" vaadinde bulunduğunu hatırlatan Rebii, "Biz halen duruyoruz ancak o (Bolton) gitti. Tüm İran düşmanları aynı şekilde tek tek sahneyi terk etti. Ekonomik terörün ve savaşın en büyük savunucusunun ihraç edilmesiyle Beyaz Saray, İran gerçeğini anlamak için daha az engelle karşılaşacak." ifadelerini kullandı.

John Bolton

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ı görevden aldığını duyurmuş, yeni Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanını önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtmişti.

Trump, attığı Twitter mesajlarında, "Dün akşam John Bolton'a, Beyaz Saray'daki hizmetlerine artık ihtiyaç kalmadığını söyledim. Yönetimdeki diğerleri gibi, yaptığı önerilerin birçoğuna hiç katılmıyordum ve bu nedenle John'un istifasını istedim, o da bu sabah sundu" ifadelerini kullanmıştı.