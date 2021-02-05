İran'da ülke takvimine göre yılın ikinci çeyreğinde çocuk gelin sayısı yaklaşık yüzde 24 arttı
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İran'da ülke takvimine göre yılın ikinci çeyreğinde çocuk gelin sayısı yaklaşık yüzde 24 arttı

05.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:55
İran'da ülke takvimine göre yılın ikinci çeyreğinde çocuk gelin sayısı yaklaşık yüzde 24 arttı

İran takvimine göre yılın ikinci çeyreğinde (21 Haziran-21 Eylül) çocuk gelin sayısının yılın ilk çeyreğine (20 Mart-20 Haziran) oranla yaklaşık yüzde 24 arttığı öğrenildi.

İran takvimine göre yılın ikinci çeyreğinde (21 Haziran-21 Eylül) çocuk gelin sayısının yılın ilk çeyreğine (20 Mart-20 Haziran) oranla yaklaşık yüzde 24 arttığı öğrenildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran İstatistik Merkezi "İran'ın Kültürel ve Sosyal Durumu" başlıklı raporunu yayınladı.

Buna göre, İran takvimine göre yılın ilk 3 ayında 7 bin 323 olan 10-14 yaş arası evlendirilen kız çocuğu sayısı ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 24 artarak 9 bin 58'e yükseldi.

İstatistiklere göre, 15 yaş altı çocuk gelinler ilk çeyrekte 346 bebek dünyaya getirirken, ikinci çeyrekte 364 bebek doğurdu.

İSNA'ya göre, uzmanlar 13 yaş ve altı kız çocuklarının evliliğine getirilen yasal kısıtlamalar nedeniyle ailelerin evlilikleri gizleme eğiliminde oldukları ve bu nedenle ülkede çocuk gelin sayısının daha da fazla olabileceği konusunda uyarıyor.

Şu an 1399 yılının son aylarının yaşandığı İran takvimine göre, 21 Mart'ta yeni yıla (1400) girilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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