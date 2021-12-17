İran'da Sünni imamın azledilmesi tepkilere neden oldu

İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletine bağlı Azadşehir ilçesinin Sünni cuma imamı Muhammed Hüseyin Gürgiç'in görevinden azledilmesi tepkilere yol açtı.

İran lideri Ali Hamaney'in Gülistan eyaleti temsilcisi Kazım Nurmüfidi, Gürgiç'i, geçen haftaki cuma hutbesinde Hazreti Hüseyin'in evliliği ve Hazreti Ömer'in buradaki rolüyle ilgili söylediği sözleri nedeniyle görevinden azletti.

Gürgiç'in evinin önünde toplanan Azadşehr halkı alınan kararı protesto etti ve Sünni imama destek gösterisi düzenledi.

İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından ve Zahidan kenti cuma imamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi ise Gürgiç'in sözlerinde Ehl-i Beyt'e yönelik bir hakaret olmadığını, buna rağmen yanlış anlaşıldığı için özür dilediğini hatırlatarak, "yargılama ve azlin anlamsız" olduğunu söyledi.

Gürgiç, geçen haftaki cuma hutbesinde, Hazreti Ömer'in son Sasani Kralı Yezdgerd'in kızı Şehrbanu'yu Hazreti Hüseyin ile evlendirdiğini söylemiş ve "Ömer Bin Hattab'ın hilafetini kabul etmezsek, imamların meşruiyeti ve nesepleri de sorgulanır hale gelir." ifadelerini kullanmıştı.

Sünni imam Gürgiç, gelen tepkiler üzerine yanlış anlaşıldığını belirterek, özür dilemişti. ???????

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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