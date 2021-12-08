İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 90 artarak 130 bin 446'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 90 artarak 130 bin 446'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 309 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 534'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 144 bin 644'e çıktığı ülkede, 90 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 446 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 185 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 58 milyon 412 bin 319 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 48 milyon 767 bin 237 kişiye ikinci dozu, 1 milyon 811 bin 379 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 108 milyon 990 bin 935 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 2 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 9 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 153 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 284 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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