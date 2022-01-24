İran'da son 24 saatte 7 bin 691 Kovid-19 vakası tespit edildi

İran'da Kovid-19 salgınında bir günde 7 bin 691 kişinin testi pozitif çıktı, can kaybı ise 21 artarak 132 bin 251'e yükseldi.

İran'da Kovid-19 salgınında bir günde 7 bin 691 kişinin testi pozitif çıktı, can kaybı ise 21 artarak 132 bin 251'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 691 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 577'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 258 bin 181'e yükseldiği ülkede, 21 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 132 bin 251'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 691 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 129 milyon 22 bin 276 doz aşı uygulandı.