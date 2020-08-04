İran'da sanayi bölgesinde dev yangın İran'da sanayi bölgesinde dev yangınTahran, (DHA)- İran'da Tahran'ın doğusunda yer alan Cacrud Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı.

İran'da sanayi bölgesinde dev yangın

Tahran, (DHA)- İran'da Tahran'ın doğusunda yer alan Cacrud Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı. Çıkan yangında bölgede bulunan idari bina kullanılmaz hale geldi.

Olay İran'ın başkenti Tahran'da yaşandı. Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, sabah saatlerinde çıkan yangının sanayi bölgesindeki 2 bin 500 metrekarelik geniş bir alana yayıldığını bildirdi. Yangının, dolap, mobilya yapımı için kullanılan malzemelerin depolandığı tesislerde çıktığını belirtildi. Bölgedeki idari bina da yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Can kaybının olmadığı yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangın, bölgeye gönderilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: DHA