İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
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İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı

İran'da koronavirüsten son bir günde 162 yaşamını yitirdi. Salgının ilk tespit edildiği 19 Şubat'tan bu tarafa en yüksek günlük ölüm sayısı bugün kaydedildi. Ülkedeki toplam can kaybı 10 bin 670'e yükseldi.

29.06.2020 20:16 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:35

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVID-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 162 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 536 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 670'e, vaka sayısının da 225 bin 205'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 37'sinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 186 bin 180 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

İKİNCİ DALGA KORKUSU

Ülke Nisan'dan bu yana bazı kısıtlama önlemlerini esnetiyor, bazı işletmelerle, dini mekanların açılmasına izin veriyordu. Ancak son haftalarda ortaya çıkan vaka artışı, ikinci dalga korkulanını artırdı. Önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte, daha çok sosyal temasta bulunulmaya başlandı, ancak yetkililer yeni vakaların testlerin çoğalmasından da artıyor olabileceğini söyledi.

Ülkede Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı, Batı ve Doğu Azerbaycan eyaletleri "kırmızı bölge", İlam, Loristan ve Gülistan ise riskli bölgeler olarak belirlenmişti.

İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı

Manşet

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