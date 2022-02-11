İran'da devrimin 43. yıl dönümü kutlamaları
AA, Eisa Mohammadi - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kutlamadan detaylar İran'da 11 Şubat 1979'da Şii din adamı Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde gerçekleşen İran İslam Devrimi'nin 43. yıl dönümü münasebetiyle, başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda kutlama etkinlikleri düzenlendi.
Kutlamadan detaylar İran'da 11 Şubat 1979'da Şii din adamı Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde gerçekleşen İran İslam Devrimi'nin 43. yıl dönümü münasebetiyle, başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda kutlama etkinlikleri düzenlendi.