İran'da devrimin 43. yıl dönümü kutlamaları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'da devrimin 43. yıl dönümü kutlamaları

AA, Eisa Mohammadi - Güncel
 - Güncelleme:

Kutlamadan detaylar İran'da 11 Şubat 1979'da Şii din adamı Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde gerçekleşen İran İslam Devrimi'nin 43. yıl dönümü münasebetiyle, başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Kutlamadan detaylar İran'da 11 Şubat 1979'da Şii din adamı Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde gerçekleşen İran İslam Devrimi'nin 43. yıl dönümü münasebetiyle, başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda kutlama etkinlikleri düzenlendi.

İran'da devrimin 43. yıl dönümü kutlamaları

İran'da devrimin 43. yıl dönümü kutlamaları

İran'da devrimin 43. yıl dönümü kutlamaları

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Ruhullah Humeyni, İslam, İran, Şii, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title