İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
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İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi'nin posterlerini taşıyan destekçilerinden detaylar Mitingten detaylar TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında, başkent Tahran'daki Haft-i Tir Meydanı'nda cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi destekçileri...

Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi'nin posterlerini taşıyan destekçilerinden detaylar

Mitingten detaylar TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında, başkent Tahran'daki Haft-i Tir Meydanı'nda cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi destekçileri miting düzenledi.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

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