İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi'nin posterlerini taşıyan destekçilerinden detaylar Mitingten detaylar TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında, başkent Tahran'daki Haft-i Tir Meydanı'nda cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi destekçileri...

Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi'nin posterlerini taşıyan destekçilerinden detaylar

Mitingten detaylar TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında, başkent Tahran'daki Haft-i Tir Meydanı'nda cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi destekçileri miting düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi