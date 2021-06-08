İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi propaganda dönemi sönük geçiyor

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürerken adayların propaganda çalışmalarının sönük geçtiği görülüyor.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürerken adayların propaganda çalışmalarının sönük geçtiği görülüyor.

Seçime 10 gün kala heyecandan uzak bir havanın hakim olduğu İran'da, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Tebriz Milletvekili Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade gibi reformist isimler ile ılımlı muhafazakar eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyince (AKK) reddedildi.

Veto edilen isimlerden Ahmedinejad ve Taczade oy kullanmayacaklarını belirterek "seçimleri boykot" çağrısında bulunurken, 31 reformist parti ve hareketin çatı kuruluşu Reformist Cephe Sözcüsü Azer Mansuri de blok olarak hiçbir adayı desteklemeyeceklerini açıkladı.

Ülkede reformist ve ılımlı muhafazakar adayların saf dışı kalması nedeniyle muhafazakarların blok olarak desteklediği Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Reformistler ve ılımlı muhafazakarlar, Cumhurbaşkanının bugünden belli olduğu eleştirisinde bulunuyor.

Adaylığı onaylanan Yargı Erki Başkanı Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Milletvekili Ali Rıza Zakani 28 Mayıs'ta propaganda çalışmalarına başladı.

Tahran'da Reisi'nin posterleri daha fazla

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturabilmek için yarışan 7 adayın başkent Tahran'daki propaganda çalışmalarının sönük geçtiği ve geri sayım sürerken seçimlerin halkta heyecan yaratmadığı görülüyor.

Başkent caddelerinde seçimin favori ismi muhafazakar aday Reisi'nin posterleri daha fazla göze çarparken, Rızai ve Celili de propaganda çalışmalarını sürdürüyor.

Tahran'ın bazı caddelerinde reformist adaylardan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mihralizade ile eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin posterleri dikkati çekiyor.

Propaganda faaliyetleri sınırlı sayıdaki pankartlardan ibaret

Adayların veto edilmesi, reformistlerin blok halinde boykot yolunu tercih etmesi, yaşanan ekonomik kriz ve halkın seçim sonuçlarından fazla bir şey beklememesi gibi nedenlerle "seçime katılımın düşük kalacağı" yorumları yapılırken, adayların İran sokağındaki propaganda faaliyetleri de posterler ve sloganların yer aldığı sınırlı pankartlardan ibaret.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle mitingler ve geniş katılımlı toplantıların yapılamadığı İran'da adaylar engelli olan sosyal medya mecraları üzerinden seçmene ulaşmaya çalışıyor.

Devlet televizyonunun Reisi'ye "ayrıcalık tanıdığı" eleştirisi

Reformist adaylardan Mehralizade ve Himmeti, devlet televizyonunun kendilerine "sansür uyguladığını" ve muhafazakar aday Reisi'ye "ayrıcalık tanıdığını" söylerken, muhafazakarlar ise bu yöndeki eleştirileri kabul etmiyor.

Ülkede 18 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle eş zamanlı olarak il, ilçe ve beldelerde yönetim konseyi seçimleri ile İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi ara seçimleri de yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun