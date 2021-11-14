İran'da 6.4 büyüklüğünde deprem - Haberler
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İran'da 6.4 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk - Haberler | Güncel

- İran'da 6.4 büyüklüğünde deprem Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'den yapılan açıklamaya göre, İran'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- İran'da 6.4 büyüklüğünde deprem

TAHRAN - Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'den yapılan açıklamaya göre, İran'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüzgan Eyaletine bağlı Laft şehrinde yerel saatle 15.36'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 18 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'da 6.4 büyüklüğünde deprem

İran'da 6.4 büyüklüğünde deprem

İran'da 6.4 büyüklüğünde deprem

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İran'da aynı bölgede 6,3 büyüklüğünde ikinci deprem

İran'da aynı bölgede 6,3 büyüklüğünde ikinci deprem

 İran'ın güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk - Son Dakika Haberleri

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