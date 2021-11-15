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İran'da 5 büyüklüğünde deprem

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İran'da 5 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin şehrinde yerel saatle 17.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 13 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtilirken, depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Dün İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 1 dakika ara ile 6.4 ve 6.3 büyüklüklerinde deprem meydana gelmiş, 2 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralanmıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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