İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
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İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:38
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem

'ın batısındaki Batı eyaletine bağlı Kotur ilçesinde 5,7 büyüklüğünde meydana geldi.

Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kotur ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 09.22'de kaydedildi.

Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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