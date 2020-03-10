İran'da 2019'daki trafik kazalarında yaklaşık 15 bin kişi öldü
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Tahran, İran, Güncel

İran'da 2019'daki trafik kazalarında yaklaşık 15 bin kişi öldü

İran'da 2019 yılında meydana gelen trafik kazalarında 14 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği, 307 bin 333 kişinin yaralandığı açıklandı.

10.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:28
İran'da 2019'daki trafik kazalarında yaklaşık 15 bin kişi öldü

İran'da 2019 yılında meydana gelen trafik kazalarında 14 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği, 307 bin 333 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran Adli Tıp Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl ülke genelinde en fazla ölümlü trafik kazasının 1104 kişiyle Fars eyaleti, 1079 kişiyle Tahran ve 1025 kişiyle Rezevi Horasan'da yaşandığı belirtildi.

Kazalarda en çok yaralanmanın 32 bin 804 kişiyle Tahran'da olduğu, bunu 25 bin 218 kişiyle Rezevi Horasan ve 20 bin 292 kişiyle Fars eyaletinin takip ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İran'da 2019'da ölümlü trafik kazalarının bir önceki yıla göre yüzde 0,9 arttığı, yaralanmaların ise yüzde 2,7 azaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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