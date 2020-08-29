İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
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İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı

İran'da 14 yaşındaki kızı Romina Ashrafi'yi uykusunda öldüren babaya verilen 9 yıllık hapis cezası tepkilere neden oldu.

İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
29.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:37

İran'da 14 yaşındaki kızı Romina Ashrafi'yi uykusunda öldüren babaya verilen 9 yıllık hapis cezası tepkilere neden oldu.

İran'da Romina Ashrafi, 21 Mayıs'ta ülkenin Gilan eyaleti Talesh şehrindeki ailesinin evinde babası tarafından başı kesilerek öldürüldü. 14 yaşındaki Romina'nın öldürülmesi tepkiye neden olurken, mahkemenin verdiği ceza ise ülkede öfkeyi arttırdı. Romina'nın annesi Rana Dashti'nin 'idam cezası' talebine rağmen Romina'nın adı açıklanmayan babası 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"KOCAM BİR DAHA KÖYÜMÜZE DÖNMESİN"

İran haber ajansı ILNA'ya konuşan Romina'nın annesi Rana Dashti'nin, "Yargı makamlarının davanın 'özel olarak ele alınması' konusundaki ısrarlarına rağmen karar beni ve ailemi korkuttu. Kocamın bir daha köyümüze dönmesini istemiyorum" ifadelerini kullanarak, kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. ILNA'ya göre, İran'ın ceza kanuna göre, bir babanın kendi çocuğunu öldürmesi sonucunda ölüm cezasını öngörülmüyor,  mahkeme sanığı sadece para ve hapis cezasına çarptırabiliyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
BAY MANTIK: Nalet gelsin böyle adalete
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