İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Kovid-19 salgınının 6. dalgasına karşı uyardı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantından kaynaklı vakaların artışına dikkati çekerek salgının 6. dalgasına karşı uyarıda bulundu.

Başkent Tahran'da Sağlık ve Eğitim Bakanları ile Kızılay yetkililerinin katılımıyla yapılan Kovid-19 toplantısında konuşan Muhbir, salgının yeni dalgasına karşı uyardı.

Salgının Omicron varyantından kaynaklı olarak hastaneye yatışların arttığına dikkati çeken Muhbir, "Salgının ciddiye alınmaması ve sağlık kurallarına uyulmaması nedeniyle Omicron vakaları arttı. Salgının yeni varyantının önünün alınması için tedbir alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Halka sağlık kurallarına uyma çağrısında bulunan Muhbir, aksi taktirde ülke genelinde daha ağır kısıtlamaları hayata geçireceklerini belirterek, "Ülkede 6. dalganın başlamasıyla ilgili tehlike alarmı çalmaya başladı." dedi.

Toplantıda Sağlık Bakanlığı'nın Omicron varyantından kaynaklı vaka artışları ve İran'da yüksek riskli şehir sayısının arttığına dair raporu sunuldu.