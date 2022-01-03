İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan bölgesel gelişmeleri görüştü - Haberler
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İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan bölgesel gelişmeleri görüştü
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptıkları telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptıkları telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Reisi ve Paşinyan'ın ikili ilişkiler ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini ele aldığı belirtildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakere sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Reisi, "İki ülke arasındaki meselelerin uluslararası ilkeler ve hukuk çerçevesinde barışçıl bir yolla çözülmesini ümit ediyoruz. Bölgede barış, istikrar ve güvenliğe şahit olmayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Paşinyan da Azerbaycan ile yaptıkları müzakerelere dair bilgi verdi ve iş birliği alanlarını genişletip ikili ilişkiler kurarak, bölgede barış ve huzur için önemli adımlar atabileceklerini söyledi.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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