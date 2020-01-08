İran ABD'ye Misilleme ile Ne Mesaj Verdi?
İran'ın Irak'ta ABD'ye yönelik misilleme saldırısını Atlantik Konseyi uzmanlarından Thomas Warrick VOA'ye değerlendirdi.
08.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:46
İran'ın Irak'ta ABD'ye yönelik misilleme saldırısını Atlantik Konseyi uzmanlarından Thomas Warrick VOA'ye değerlendirdi. Warrick'e göre misillemenin İran'a bağlı milisler yerine doğrudan İran Devrim Muhafızları'ndan gelmesinde İran'ın kontrolun kendisinde olmasını istemesi rol oynadı
Kaynak: DailyMotion.com