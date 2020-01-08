İran ABD'ye Misilleme ile Ne Mesaj Verdi?
Haberler » Güncel » İran ABD'ye Misilleme ile Ne Mesaj Verdi? - Haber

İran ABD'ye Misilleme ile Ne Mesaj Verdi?

İran'ın Irak'ta ABD'ye yönelik misilleme saldırısını Atlantik Konseyi uzmanlarından Thomas Warrick VOA'ye değerlendirdi.

08.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:46

'ın 'ta ABD'ye yönelik misilleme saldırısını uzmanlarından Thomas Warrick VOA'ye değerlendirdi. Warrick'e göre misillemenin İran'a bağlı milisler yerine doğrudan İran Devrim Muhafızları'ndan gelmesinde İran'ın kontrolun kendisinde olmasını istemesi rol oynadı



Haber Videosu

: İran ABD'ye Misilleme ile Ne Mesaj Verdi?
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler