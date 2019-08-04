Körfez'de, İran'a ait savaş uçağı düştü

Körfez'de, İran'a ait savaş uçağı düştü

İran'ın güneybatısında, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde İran Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı düştü.

4.08.2019 13:32
Körfez'de, İran'a ait savaş uçağı düştü

İran devlet televizyonu, Buşehr Hava Üssü'nden eğitim uçuşu için kalkan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının teknik arıza nedeniyle Tengistan sahiline düştüğünü duyurdu.

2 PİLOT KAZADAN KURTULDU

Tengistan Kaymakamı Abdulhüseyn Refiipur, uçaktaki iki pilotun kazadan kurtulduğunu açıkladı.
Düşen uçağın tipi hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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