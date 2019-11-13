Iraklı göstericiler Tahrir Meydanı'nda futbol oynadı

13.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:18

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor. Başkent Bağdat'ta Tahrir Meydanı yakınlarındaki El-Reşid caddesinde toplanan Iraklı göstericiler futbol oynadı.

Kaynak: AA