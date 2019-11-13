Iraklı göstericiler Tahrir Meydanı'nda futbol oynadı
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Iraklı göstericiler Tahrir Meydanı'nda futbol oynadı

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor.

13.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:18
Iraklı göstericiler Tahrir Meydanı'nda futbol oynadı

'ın başkenti ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor. Başkent Bağdat'ta yakınlarındaki El-Reşid caddesinde toplanan Iraklı göstericiler oynadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Iraklı göstericiler Tahrir Meydanı'nda futbol oynadı
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