Iraklı Göstericiler Necef'te İran Konsolosluğu'nu Ateşe Verdi

29.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:46

İran Konsolosluğu'nun Şiiler'in kutsal kenti olan ve Şii din adamlarının Irak'taki merkezi konumundaki Necef'te ateşe verilmesinin Irak'ta İran destekli yetkililerin protesto edildiği gösterilerde bir dönüm noktası olabileceği yorumları yapılıyor