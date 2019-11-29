Iraklı Göstericiler Necef'te İran Konsolosluğu'nu Ateşe Verdi
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Iraklı Göstericiler Necef'te İran Konsolosluğu'nu Ateşe Verdi

İran Konsolosluğu'nun Şiiler'in kutsal kenti olan ve Şii din adamlarının Irak'taki merkezi konumundaki Necef'te ateşe verilmesinin Irak'ta İran destekli yetkililerin protesto edildiği gösterilerde bir dönüm noktası olabileceği yorumları yapılıyor.

29.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:46

Konsolosluğu'nun Şiiler'in kutsal kenti olan ve Şii din adamlarının 'taki merkezi konumundaki 'te ateşe verilmesinin Irak'ta İran destekli yetkililerin protesto edildiği gösterilerde bir dönüm noktası olabileceği yorumları yapılıyor



Haber Videosu: Iraklı Göstericiler Necef'te İran Konsolosluğu'nu Ateşe Verdi
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