Irak Türkmen Cephesi'nin 26. kuruluş yılı Erbil'de kutlandı

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak'ın Erbil kentinde tören düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak'ın Erbil kentinde tören düzenlendi.

ITC Yürütme Kurulu Erbil Ofisinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş ve çok sayıda siyasi parti temsilcisinin yanı sıra Türkmen yetkililer katıldı.

Türkmen Bakan Maruf, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, ITC'nin 1995 yılında Erbil'de kurulan önemli bir siyasi kuruluş olduğunu belirterek, ITC'nin bugüne kadar Irak, bölge ve dünya çapında Türkmenlerin haklarıyla ilgili siyasi ve diplomatik çalışmalarını aktif bir şekilde yürüttüğünü vurguladı.

Maruf, ITC'nin 26. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirdikleri törene Erbil'deki, Kürt, Hristiyan ve İslami partilerin de katılım gösterdiğini dile getirdi.

Bakan Maruf ayrıca ITC'nin başta Erbil olmak üzere tüm bölgelerde her zaman Türkmenlerin diğer etnik gruplarla birlikte yaşaması konusuna önem verdiğine dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan