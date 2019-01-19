Irak'taki Türkmenlerden Türk İş Adamlarına Çağrı

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Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi ile röportaj

Kerkük Vakfı Üyesi Mahir Nakib ile röportaj Türkmenler, yıllardır süren terör olayları nedeniyle tahribata uğrayan Irak'ın kalkınması için Türk iş adamları ve yatırımcıları bu ülkeye çağırdı.

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın çatışmalar ve terör olayları nedeniyle büyük yıkıma uğradığını ifade etti.

Terör yorgunu ülkede Türk iş adamlarını görmek istediklerini söyleyen Mehdi, "Irak'ın kalkınmasında Türkiye'nin rolü ve ağırlığı olmalı. Türk yatırımcıların, Irak geneli ve Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Kerkük, Musul, Telafer ve Tuzhurmatu gibi yerlere yatırımlar yapması oldukça büyük önem arz etmektedir." dedi.

Kalkınma projelerinin başlatılması için her iki ülke iş adamlarının da üzerine düşen sorumluluklar bulunduğunu söyleyen Kerkük Vakfı Üyesi Mahir Nakib de "Türk ve Türkmen iş adamları yatırım projelerinde ortaklık yapmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA