Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için anma töreni - Haberler
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Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için anma töreni

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ikinci ölüm yılı dolayısıyla, saldırının gerçekleştiği Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası...

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ikinci ölüm yılı dolayısıyla, saldırının gerçekleştiği Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası havalimanı yakınlarında anma töreni düzenlendi.

Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için anma töreni

Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için anma töreni

Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için anma töreni

Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanan genç barista: Erkekler bazen daha fazlasını istiyor

Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanan genç barista: Erkekler bazen daha fazlasını istiyor

 Kandil'de 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Kandil'de 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

 Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Son Dakika Haberleri

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