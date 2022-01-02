Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için anma töreni
AA / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel
Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ikinci ölüm yılı dolayısıyla, saldırının gerçekleştiği Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası...
Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ikinci ölüm yılı dolayısıyla, saldırının gerçekleştiği Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası havalimanı yakınlarında anma töreni düzenlendi.