Son dakika... Irak'ta petrol yüklü tanker patladı: 5 ölü
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Son dakika... Irak'ta petrol yüklü tanker patladı: 5 ölü

28.12.2020 22:40 | Son Güncelleme: 28.12.2020 23:16

Son dakika haber: Irak'ın kuzeydoğusunda yer alan Diyala kenti yakınlarında seyir halindeki petrol tankerinde meydan gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın kuzeydoğusunda yer alan Diyala kenti yakınlarında seyir halindeki petrol tankerinde meydan gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Diyala kenti yakınlarındaki Khalis-Kerkük yolunda seyir halinde olan petrol tankerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası tankerde yangın çıkarken, 5 kişi hayatını kaybetti. Çıkan yangın nedeniyle yolda bulunan 3 araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamaya tankerden dökülen petrolün alev almasının neden olduğu öne sürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Son dakika... Irak'ta petrol yüklü tanker patladı: 5 ölü
Son dakika... Irak'ta petrol yüklü tanker patladı: 5 ölü
Son dakika... Irak'ta petrol yüklü tanker patladı: 5 ölü
Son dakika... Irak'ta petrol yüklü tanker patladı: 5 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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