Son dakika... Irak'ta petrol yüklü tanker patladı: 5 ölü
Son dakika haber: Irak'ın kuzeydoğusunda yer alan Diyala kenti yakınlarında seyir halindeki petrol tankerinde meydan gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.
Irak'ın kuzeydoğusunda yer alan Diyala kenti yakınlarında seyir halindeki petrol tankerinde meydan gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.
Diyala kenti yakınlarındaki Khalis-Kerkük yolunda seyir halinde olan petrol tankerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası tankerde yangın çıkarken, 5 kişi hayatını kaybetti. Çıkan yangın nedeniyle yolda bulunan 3 araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamaya tankerden dökülen petrolün alev almasının neden olduğu öne sürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
(Muhammed Rabah/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı