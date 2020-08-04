- Irak'ta onlarca ton balık telef oldu
- Irak'ta onlarca ton balık telef oldu Irak'ın Divaniye kentinde onlarca ton balık telef oldu.
04.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:55
- Irak'ta onlarca ton balık telef oldu
BAĞDAT - Irak'ın Divaniye kentinde onlarca ton balık telef oldu.
Irak'ın Divaniye kentindeki Al Dalmaj bataklığında onlarca ton balık telef oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada balık ölümlerinin nedeninin zehirlenmeden kaynaklandığı belirtildi. Son 2 yılda Irak'ın Basra, Babil, Kerbela, Necef ve Divaniye kentlerinde zehirlenmeler nedeniyle on binlerce ton balık telef oldu.
Kaynak: İHA