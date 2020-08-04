- Irak'ta onlarca ton balık telef oldu - Irak'ta onlarca ton balık telef oldu Irak'ın Divaniye kentinde onlarca ton balık telef oldu.

- Irak'ta onlarca ton balık telef oldu BAĞDAT - Irak'ın Divaniye kentinde onlarca ton balık telef oldu. Irak'ın Divaniye kentindeki Al Dalmaj bataklığında onlarca ton balık telef oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada balık ölümlerinin nedeninin zehirlenmeden kaynaklandığı belirtildi. Son 2 yılda Irak'ın Basra, Babil, Kerbela, Necef ve Divaniye kentlerinde zehirlenmeler nedeniyle on binlerce ton balık telef oldu. Kaynak: İHA