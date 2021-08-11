Irak'ta mühimmat deposunda patlama: 9 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak'ta mühimmat deposunda patlama: 9 ölü

Irak'ta mühimmat deposunda patlama: 9 ölü
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 9 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 9 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA muhabirine konuşan Salahaddin Emniyet Müdürlüğünde görevli Yüzbaşı Polis Hamid el Ubeydi, olayın Beyci kasabasında patlayıcı maddelerin imhası sırasında yaşandığını ifade etti.

Hamid, meydana gelen patlama sonucu 9 güvenlik görevlisinin öldüğünü aktardı.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı 2014-2017 yıllarında sürdürülen yoğun operasyonlarda, Irak güvenlik güçleri çok sayıda patlayıcı madde ele geçirmişti.

Ele geçirilen patlayıcı maddeler genellikle altyapısı yetersiz depolarda bekletiliyor. Bu depolarda özellikle sıcaklıkların 50 derecenin üzerine çıktığı yaz aylarında patlamalar meydana gelebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Mesut Özil Caner Erkin Hakan Reçber Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Irak'ta mühimmat deposunda patlama: 9 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:50:51. #1.16#

title