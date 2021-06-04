Son dakika haberleri: Irak'ta kamp yangınında bir göçmenin 118 bin doları yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri: Irak'ta kamp yangınında bir göçmenin 118 bin doları yandı

Son dakika haberleri: Irak'ta kamp yangınında bir göçmenin 118 bin doları yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bir son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde göçmen kampında çıkan yangında bir göçmene ait yaklaşık 118 bin dolar para yanarak kül oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde göçmen kampında çıkan yangında bir göçmene ait yaklaşık 118 bin dolar para yanarak kül oldu.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Duhok kentinde bulunan ve 2014'ten bu yana Yezidi göçmenlerin kaldığı Şarya Kampı'nda çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespiti çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sırasında bir göçmene ait 50 bini dolar ve 100 milyonu Irak dinarı (68 bin 470 dolar) olmak üzere yaklaşık 118 bin dolar paranın yanarak kül olduğunun belirlendiği açıklandı. Şarya Kampı'nda çıkan yangında yaklaşık 400 çadır kül olurken, bin 400 göçmen evsiz kalmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Murat Kurum Nikos Dendias Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Ezgi Mola Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Merih Demiral Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Irak'ta kamp yangınında bir göçmenin 118 bin doları yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 22:02:24. #1.13#

title