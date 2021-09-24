'Irak'ta istikrar sağlanmadan bölge istikrarının sağlanması mümkün değil' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Irak'ta istikrar sağlanmadan bölge istikrarının sağlanması mümkün değil"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, "Irak'ta istikrar sağlanmadan bölge istikrarının sağlanması mümkün değil" dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, "Irak'ta istikrar sağlanmadan bölge istikrarının sağlanması mümkün değil" dedi.

ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu toplantısında konuşma yapan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkesinden çıkarılan yolsuzluk parasını bulmak ve geri almak için uluslararası toplumu yardım etmeye davet etti. Salih konuşmasında, terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon gibi yolsuzlukla mücadele ve ülkeden çıkarılan paraların geri alınması için benzer koalisyon kurulmasını talep etti. Irak'ın bölgedeki önemli konuma döndürülmesi gerektiğini vurgulayan Salih, "Bunu gerçekleştirmek için bölgesel ve ulusal desteğin yanı sıra Irak toprakları üzerindeki çekişme ve rekabetlere son verilmesi gerekiyor" dedi.

"TERÖRLE YOLSUZLUK BİRBİRİNE BAĞLIDIR"

Irak'ta istikrar sağlanmadan bölge istikrarının sağlanması mümkün olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Salih, teröre son vermek için yolsuzluğa son verilmesi gerekliğini belirterek, "Terörle yolsuzluk birbirine bağlıdır. İkisi birbirini tamamlıyor" ifadelerini kullandı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Kerem Kamışlı Acun Ilıcalı Şevval Şahin Burak Yamantürk
Spor Lionel Messi Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Mario Balotelli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Irak'ta istikrar sağlanmadan bölge istikrarının sağlanması mümkün değil' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 08:40:54. #1.11#