: Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi

31.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:07

Seyid Şuheda Tugayları Komutanı Velayi, resmi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Haşdi Şabi'nin bugün kuşattığı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini "şer elçiliğine" benzeterek, ABD'nin Irak'taki tüm askeri üs ve karargahlarını da yakında kuşatacaklarını ileri sürdü.

3 ARAP ÜLKESİNİ DE TEHDİT ETTİ

ABD'nin yanı sıra "onun uzantısı ülkelerin" de hedeflerinde olduğunu kaydeden Velayi, söz konusu ülkeleri Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde sıraladı. Velayi ayrıca 1979'daki ABD'nin Tahran Büyükelçiliği baskınından bugünkü Bağdat Büyükelçiliği baskınına kadar geçen sürenin, 40 yıllık tarihin kısa bir özeti olduğunu kaydetti.

BÜYÜKELÇİLİĞE BASKIN DÜZENLENDİ

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugaylarına düzenlediği saldırıyı protesto etmek için sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, önce elçilik binasının duvarını ateşe vermiş ardından içeri girmişti.

AKŞAM SAATLERİNDE BİR KAPISI DAHA ATEŞE VERİLDİ

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları, ABD Bağdat Büyükelçiliğinin bir kapısını daha kırarak, ateşe verdi. ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, Büyükelçiliğin ikinci giriş kapısını kırdı. Kapıyı ateşe veren göstericilerin, Büyükelçilik etrafındaki eylemleri devam ederken, bölgede uçakların alçak uçuş yaptığı görüldü.

Irak hükümetine bağlı özel güçler de Büyükelçilik binası çevresinde konuşlanmaya başladı.

20 KİŞİ YARALANDI

Elçilikteki güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu 20 eylemci yaralanmıştı. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de yaşanan gerginlik nedeniyle protestoculara elçilik binası önünden acilen ayrılmaları çağrısında bulunmuştu.

TRUMP, İRAN'I SORUMLU TUTTU

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Büyükelçiliğe düzenlenen saldırıyla ilgili doğrudan İran'ı hedef gösteren Trump, "İran bir sözleşmeli personeli öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Buna güçlü şekilde karşılık verdik, her zaman da vereceğiz. İran, şimdi de Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak. Ayrıca Irak'ın da Büyükelçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz, bunu onlara ilettik." ifadelerini kullandı.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA UYARI

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, vatandaşlarına büyükelçilik binasına yaklaşmama uyarısında bulundu. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Elçilik etrafında devam eden gösteriler nedeniyle ABD vatandaşlarının Bağdat'taki Büyükelçilik binasına yaklaşmamaları gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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