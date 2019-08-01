Irak'ta DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 8 yaralı

Irak'ın Diyala ilinde gerçekleşen DEAŞ saldırısında 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Irak polis kaynaklarına göre, terör örgütü DEAŞ, Diyala iline bağlı Kirfi ilçesine bağlı Göçlü bölgesinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmerge güçlerinin bulunduğu bölgeyi havan topuyla bombaladı. Bölgeye 8 havan topunun düştüğünü belirten kaynak, 4 peşmergenin öldüğünü ve 2'si sivil olmak üzere 8 kişinin yaralandığını söyledi.

2014 - 2017 yılları arasında Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ, zaman zaman Irak'ın farklı bölgelerinde saldırı düzenliyor. - ERBİL

Kaynak: İHA