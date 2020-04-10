Irak'ta DEAŞ saldırısı : 3 ölü, 5 yaralı Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinin kuzey batısında terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinin kuzey batısında terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tuzhurmatu Polis Müdürü Hüseyin Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensuplarının Tuzhurmatu ilçesinin kuzey batısında yer alan Hileve askeri havalimanı yakınındaki Haşdı Şabi'ye saldırı düzenlediğini söyledi.

DEAŞ mensuplarının kullandıkları araçtan Haşdı Şabi'ye ait kontrol noktasına ateş açtıklarını aktaran Ali, saldırıda 3 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını ifade etti. Saldırıda ölen ve yaralananların Haşdı Şabi'ye bağlı oldukları bilgisini veren Ali, olaydan hemen sonra bölgede operasyon başlatıldığını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: AA