Irak'ta çalışan 334 işçi Türkiye'ye getirildi
Irak'ın Bağdat kentinde çalışan 334 Türk işçisi, 2 ayrı uçakla Kütahya'ya getirildi.
04.04.2020 07:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 07:02
Irak'ın Bağdat kentinde çalışan 334 Türk işçisi, 2 ayrı uçakla Kütahya'ya getirildi.
14 gün boyunca karantinada tutulacak olan Irak'tan gelen Türk vatandaşlar, misafir edilecekleri KYK yurtlarına ulaştı.
Kütahya'da 14 otobüsle konvoy halinde getirilen Türk işçiler, kent merkezinde bulunan Hazer Dinar-i ve Emine Gülbahar yurtlarında misafir edilecek. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA