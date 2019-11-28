Irak ordusu, İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından Necef kentini giriş çıkışlara kapattı
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Irak ordusu, İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından Necef kentini giriş çıkışlara kapattı

Irak'ta ordu, başkent Bağdat'ın güneyindeki Necef kentindeki İran Başkonsolosluğu'nun ateşe verilmesinin ardından kente giriş ve çıkışları kapattı

28.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:41
Irak ordusu, İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından Necef kentini giriş çıkışlara kapattı

ordusu, başkent Bağdat'ın güneyindeki kentinde faaliyet gösteren Başkonsolosluğu'nun ateşe verilmesinin ardından kente giriş ve çıkışları kapattı.


Orduya bağlı Merkez Fırat Operasyonlar Komutanlığından bir yetkili, Necef'in tüm giriş ve çıkışlarının araç trafiğine kapatılması ve ülkenin diğer bölgeleriyle bağlantısının kesilmesine karar verildiğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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