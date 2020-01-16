Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.
ANKARA,