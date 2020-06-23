Irak'ın Kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın Kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
23.06.2020 20:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:37
Irak'ın Kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA