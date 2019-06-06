Son dakika! Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Son dakika! Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı'nda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi.
SAYI 43'E YÜKSELDİ
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43 oldu.
ZAP'TA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Ayrıca Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
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