Son dakika! Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı'nda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi.

SAYI 43'E YÜKSELDİ

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43 oldu.

ZAP'TA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ayrıca Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA